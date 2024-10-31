В Екатеринбурге раскрыли секрет нового символа 4 Ноября

Организаторы культурной программы Дня народного единства в Екатеринбурге объяснили, почему символом праздника стала рябина.

«Меня часто спрашивают об этом в последнее время. Рябина растет во всех регионах нашей страны, это наши корни. Это означает, что мы яркие, мы ценные, и мы вместе создаем такую яркую гроздь рябины. Кроме того, природные свойства рябины подчеркивают качества русского народа. Именно в морозы рябина приобретает свои лучшие качества, и ее вкус становится ярче. Так и мы крепчаем и развиваем лучшие свои свойства в самых сложных ситуациях», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС управляющая Домом актера Галина Стихина.

По ее словам, в Екатеринбурге 4 Ноября пройдет более 60 массовых мероприятий на 20 площадках. Культурная программа будет на любой вкус: спортивный марафон, концерты, кулинарные мастер-классы, игровые задания для детей и подростков. На большинство мероприятий вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Участникам обещают дарить сувенирную продукцию: футболки, значки, карандаши и раскраски с изображением нового символа – веточки красной рябины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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