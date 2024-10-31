Алексей Вихарев помог двум больницам с компьютерной техникой и мебелью (ФОТО)

Глава фракции «Единой России» в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает поддерживать медицинские учреждения города. Накануне депутат передал партию многофункциональной техники Центральной городской клинической больнице № 23 – компьютерные мониторы, блоки питания, клавиатуры, мыши.

Новая компьютерная техника поможет врачам ускорить процесс заполнения электронных карт и сократит очередь в медицинском учреждении. Общая стоимость оборудования – более полумиллиона рублей.

«Без компьютеров сейчас трудно представить работу врача. Здравоохранение нашей страны переводится в информационное пространство: история болезни и медицинская карта обязательно должны быть в цифровом варианте. Это точно такой же важный инструмент, как, допустим, ложечка для осмотра горла. Технологии и требования по информационной безопасности постоянно развиваются, поэтому и нам нужно своевременно обновлять оборудование. Это влияет на оперативную работу врача и на качество обслуживания пациентов», – рассказал Анатолий Грачёв, заведующий отделом статистики 23-й горбольницы.

В начале этого года медучреждение уже получило от депутата первую партию многофункциональной техники, в нее входили принтеры, сканеры и копировальные устройства. Ранее Алексей Вихарев передал медикам два легковых автомобиля для выездов врачей службы неотложной помощи к пациентам на дом, отремонтировал рентген-кабинет и вместе с активистами Волонтерского центра несколько раз в год проводит субботники на территории прибольничного сквера.

«23-ю городскую больницу я поддерживаю больше трех лет – с момента создания медицинской фракции. Помогая больнице, я помогаю сразу всем жителям Орджоникидзевского района. Ведь к врачам обращаемся мы все. И мы все хотим, чтобы медицинская помощь была качественной, быстрой, комфортной. Чтобы после посещения поликлиники оставались положительные впечатления. Именно поэтому в очередной раз передаю партию многофункциональных устройств. Кроме того, я стараюсь всегда откликаться на просьбы пациентов: недавно ко мне обратились пациенты Областного онкоцентра, попросили восстановить мебель в отделении стационара, поддержал инициативу, мебель действительно пришла в негодность. Будем помогать и дальше», – заключил депутат городской Думы Алексей Вихарев.

Также в числе подшефных организаций депутата – Свердловский областной онкологический диспансер на улице Соболева в Екатеринбурге. Накануне Алексей Вихарев по просьбе медиков обновил диваны в стационаре онкоцентра: мебель перетянули закупленным депутатом новым высокопрочным материалом – сейчас она выглядит как новая. До этого он передал онкоцентру устройство для реабилитации пациентов «Имитрон», пульсоксиметры, кресла-коляски и кресла для забора крови, а еще благоустроил территорию перед поликлиникой – установил скамейки и навел порядок.

В течение нескольких лет помощь от депутата регулярно получают военные госпитали, детский хоспис, наркологическая клиника, городские больницы и подстанции скорой помощи, также Алексей Вихарев регулярно проводит организованную сдачу крови совместно с коллегами по депутатскому корпусу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube