Синоптики рассказали, каким будет ноябрь

Синоптики рассказали, что последний месяц осени будет немного теплее прошлых лет, а количество снега существенно не изменится.

Как сообщает Гидрометцентр, ноябрь в Свердловской области и в смежных районах будет на 1° теплее нормы (норма средней месячной температуры -6…-8 °C, на крайнем севере области -9…-10°).

Предполагаемое количество осадков ожидается около среднего многолетнего, на севере области больше нормы (норма 30-43 мм, в горах юго-запада до 62 мм).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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