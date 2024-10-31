С 3 ноября в Академическом заработает новая конечная остановка для автобусов

В Академическом районе появилась новая конечная остановка для автобусов, которые ходят по маршрутам №№ 51, 52, 62, 87, 93.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, она расположена напротив дома по адресу: улица Рябинина, 47. Это асфальтированная площадка 60 на 40 метров, где находятся две посадочные платформы. Неподалеку от нее установили общественный туалет.

На конечную станут приходить 5 автобусов. Там они будут высаживать пассажиров, разворачиваться и забирать новых. С 3 ноября конечную включат в схему движения автобусных маршрутов №№ 51, 52, 62, 87, 93. Общественный транспорт начнет ходить следующим образом:

– № 51 будет следовать до новой остановки по улицам Академика Парина – Рябинина;

– № 52 – по улицам Вильгельма де Геннина – Сахарова – Рябинина;

– № 87 – по Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Академика Ландау;

– № 93 – по улицам Академика Парина – Рябинина;

– № 62 будет сокращен до нового конечного остановочного пункта, то есть из маршрута исключаются улицы Академика Парина – Вильгельма Де Геннина – Сахарова – Чкалова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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