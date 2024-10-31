Суд взыскал с ИП 800 тысяч в пользу продавца, сломавшей спину на работе

В Каменске-Уральском суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить 800 тысяч рублей его сотруднице – женщине-продавцу, которая получила тяжелую травму на рабочем месте.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось 22 декабря 2023 года. В начале рабочей смены женщина, открывая магазин, поскользнулась и упала с крыльца. Согласно медицинскому заключению, продавец получила травму – компрессионный перелом позвоночника, относящуюся к категории тяжелой степени тяжести.

Проверка установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, продавец не знала требований охраны труда и не проходила предварительный медицинский осмотр в установленном законом порядке. Вины работника в произошедшем несчастном случае не установлено.

Женщина до сих пор не восстановилась после травмы.

Прокуратура обратилась в интересах работника в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ответчика в пользу пострадавшего работника в счет компенсации морального вреда 800 тыс. рублей.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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