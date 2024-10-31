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Четверг, 31 октября 2024, 15:09 мск

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Из горящего дома спасли двоих взрослых и троих детей (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Качканаре пожарные спасли из горящего дома пятерых жильцов, в том числе троих детей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сегодня днем в Качканаре загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. На улицу самостоятельно выбежали 45 жильцов. С помощью автолестницы с третьего этажа были спасены пять человек, из них трое детей. Пострадавших нет.

Пожар на 20 кв. м потушили 10 специалистов и 4 единицы техники.

Качканар, Елена Владимирова

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