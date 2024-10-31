Выездные пункты вакцинации открылись в Асбесте, Бисерти и Серове

Несколько городов Свердловской области присоединились к проекту по выездной вакцинации населения от гриппа.

Как сообщили в ДИПе, в ближайшие дни пункты вакцинации будут работать по следующим адресам.

Асбест

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26, 2 этаж) – пятница и суббота с 12:00 до 18:00.

Серов

Мобильный ФАП у «Магнит семейный» (ул. Заславского, 37) – суббота с 10:00 до 14:00.

Бисерть

Мобильный ФАП у магазина «Верный» (ул. Октябрьская, 17) – воскресенье, 3 ноября с 10:00 до 12:00.

Также пункты продолжат работу в Екатеринбурге:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со стороны ул. Радищева – 8 Марта, 3 этаж, по стороне фитнес-центра) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00;

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, 2 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00;

ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, этаж 1, напротив аптеки) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00;

Торговый центр (ул. Сыромолотова, 22, 1 этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00;

ТРЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00;

ТРЦ Veer Mall (пр. Космонавтов, д. 108 Д, 2 вход, 1 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 14:00 до 18:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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