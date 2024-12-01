На Кольцовском тракте столкнулись три легковушки (ФОТО)

На трассе, ведущей в аэропорт Кольцово, возле лесопарка Лесоводов России, столкнулись три легковых автомобиля.

Как передает корреспондент «Нового Дня», авария случилась на 1-м километре Кольцовского тракта. Автомобили перекрыли две полосы движения.

«ДТП без пострадавших. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными на дороге», – сообщили «Новому Дню» в ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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