В Артинском районе в ДТП с грузовиком погибла семейная пара (ФОТО)

В Артинском районе скончалась семейная пара в ДТП с грузовиком. Трагедия случилась накануне в 16:30 на 63-м километре трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти.

По данным регионального ГИБДД, 60-летний водитель бензовоза выехал на встречку, где столкнулся с Nissan. 54-летний водитель и 50-летняя пассажирка легковушки от полученных травм погибли на месте.

«Водитель грузовика, житель Удмуртской Республики, двигался из Екатеринбурга, где осуществил разгрузку, в Республику Башкортостан. Имеет стаж вождения 42 года. Погибшие проживали в Екатеринбурге», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование.

Арти, Дарья Деменева

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