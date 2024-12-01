В Березовском пострадали 5 человек при пожаре в частном доме

Накануне в Березовском загорелся частный участок. Пожар площадью 80 квадратных метров охватил дом, баню и надворные постройки. В результате пострадали 5 человек, двое из которых – дети.
Пожар начался в 9 вечера. Огонь потушили за 47 минут.
«Предварительно, пожар произошел по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Дом не был оборудован пожарным извещателем», – отметили в пресс-службе регионального МЧС.
На месте работали 12 огнеборцев и 4 пожарные машины.
Березовский, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»