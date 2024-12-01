В Березовском пострадали 5 человек при пожаре в частном доме

Накануне в Березовском загорелся частный участок. Пожар площадью 80 квадратных метров охватил дом, баню и надворные постройки. В результате пострадали 5 человек, двое из которых – дети.

Пожар начался в 9 вечера. Огонь потушили за 47 минут.

«Предварительно, пожар произошел по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Дом не был оборудован пожарным извещателем», – отметили в пресс-службе регионального МЧС.

На месте работали 12 огнеборцев и 4 пожарные машины.

Березовский, Дарья Деменева

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