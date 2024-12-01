В ГАИ предупредили о гололеде на свердловских трассах

В региональном ГИБДД предупредили водителей о повышенной опасности на свердловских трассах из-за гололеда.

«В условиях смены температурных режимов с положительных на отрицательные дорожное покрытие на многих участках стало скользким, что значительно снижает управляемость автомобилей. В таких условиях возрастает вероятность заносов, потери контроля над транспортным средством и увеличения тормозного пути», – отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГАИ рекомендуют двигаться на пониженной скорости, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и быть предельно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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