Под Кушвой водитель насмерть сбил пешехода

Под Кушвой водитель Lada насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась накануне в 23:40 на 187 километре Серовского тракта.

По информации регионального управления ГИБДД, 47-летний житель Качканара двигался посреди дороги в темной одежде без световозвращающих элементов. Водитель легковушки не заметил его в темноте.

«Мужчина пояснил, что выехал 30 ноября в 09:00 из Омска в Качканар, на вахту. Он двигался по автодороге Екатеринбург – Серов, впереди автомобилей не было, навстречу ехал грузовик. Затем произошел сильный удар в переднюю часть автомобиля, съехав на обочину дороги, он вышел из машины и понял, что сбил пешехода, которого не видел, так как было темно», – отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту ведется расследование.

Кушва, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube