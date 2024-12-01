В пожаре на Свердмаше пострадал один человек

Во время пожара на Свердмаше пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Об этом сообщает МЧС России.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в районе Кольцово, на улице Испытателей, загорелся цех по производству полистирола. Площадь пожара достигла 1500 кв. м. РПН проводит замеры качества воздуха на предмет наличия в нем загрязняющих веществ. Кроме того, лаборатория МЧС России также направлена на место ЧП для замеров допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.

На тушении пожара работают 67 специалистов и 23 единицы техники.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube