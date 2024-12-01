В горящем полистирольном цехе обрушилась кровля на 400 кв. м

В горящем полистирольном цехе обрушилась кровля на площади 400 кв. м.

В МЧС России сообщают, что к месту следует пожарный поезд. К тушению дополнительно привлекли 95 огнеборцев и 35 единиц техники.

Как ранее писал «Новый День», в районе Кольцово горит цех по производству полистирола. Площадь пожара – 1500 кв. м. От огня на Свердмаше пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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