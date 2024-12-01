В горящем полистирольном цехе обрушилась кровля на 400 кв. м

В горящем полистирольном цехе обрушилась кровля на площади 400 кв. м.
В МЧС России сообщают, что к месту следует пожарный поезд. К тушению дополнительно привлекли 95 огнеборцев и 35 единиц техники.
Как ранее писал «Новый День», в районе Кольцово горит цех по производству полистирола. Площадь пожара – 1500 кв. м. От огня на Свердмаше пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»