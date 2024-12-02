На Урал пришла оттепель

Первая неделя декабря в Свердловской области будет аномально теплой. На территорию региона пришел западный атмосферный фронт, который принес с собой пасмурную погоду и оттепель. Существенных осадков не ожидается.

«Пик потепления придется на вторник, причем наиболее высокие дневные температуры (до +2..+4 °C) вероятны на севере и на востоке области. Околонулевые температуры сохранятся и в среду, как ночью, так и днем», – сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Но уже в четверг через Средний Урал пройдет холодный фронт, и температура воздуха понизится. В Екатеринбурге будет около -6° днем и до -11° ночью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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