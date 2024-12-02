Трасса Екатеринбург-Пермь в сторону уральской столицы перекрыта на 211 км полностью из-за ДТП

На 211 км полностью перекрыта для движения трасса Екатеринбург-Пермь в сторону уральской столицы. Как сообщает «Новый День», на данном участке перевернулась фура, всей длиной загородив дорогу. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» , сейчас осуществляется эвакуация транспортного средства. Уточнить актуальную информацию об открытии движения можно по телефону 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Елена Васильева

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