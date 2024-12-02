30% россиян ссорятся с коллегами из-за графика отпусков

Почти треть работающих граждан России регулярно ссорятся с коллегами из-за графика отпусков. Чем люди старше, тем чаще это происходит.

Как выяснили специалисты сервиса по поиску работы Superjob, женщины ссорятся из-за отпусков чаще мужчин – мужчины рассказывали о разногласиях чуть реже.

В целом 31% работающих россиян говорят о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. Если споры возникают, то в 8 из 10 случаев (78%) это касается планирования отдыха в летний период.

У 65% россиян на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков (в прошлом году таких было 60%). Чем моложе работники, тем реже они ссорятся по данному поводу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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