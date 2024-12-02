Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Малайзию

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что Свердловская область близка к открытию прямых рейсов в Малайзию.

«Мы уже два с половиной года ведем переговоры с посольством и министерством туризма Малайзии по поводу открытия прямого авиасообщения на остров Лангкави или по направлению Куала-Лумпур. Сейчас осталось решить только технические вопросы. С высокой степенью вероятностью переговоры завершатся успешно», – рассказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС.

Также он сообщил, что достигнуты предварительные договоренности по открытию прямых рейсов в Тегеран. Есть две авиакомпании, российская и иранская, которые получили право выполнять этот перелет. Однако из-за напряженной военной ситуации на Ближнем Востоке эти планы пока отложили.

Член правления Российского союза туриндустрии Камила Казиева добавила, что у России есть соглашение с БРИКС по открытию авиасообщения со странами, которые недавно вошли в организацию (среди них есть Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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