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Понедельник, 2 декабря 2024, 13:24 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области ожидается шквалистый ветер

В Свердловской области на 3 декабря объявлено метеорологическое предупреждение о сильном ветре. Ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

В управлении МЧС советуют жителям в ветреную погоду не приближаться к рекламным щитам, не парковать автомобили под деревьями, и не искать укрытия от ветра у стен зданий (сверху может что-нибудь упасть). Также свердловчан просят закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Напомним, завтра по прогнозу синоптиков будет аномально теплый день. Температура воздуха днем может прогреться до +4°, ночью будет около 0°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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