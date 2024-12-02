В Академическом прошла детская «Битва хоров»

В Академическом уже в девятый раз прошел вокальный конкурс среди дошколят – «Битва хоров». В состязании участвуют шестилетки и семилетки из детских садов района. В этом году в «Битве» участвовали 14 хоров, 202 ребенка, и всех их жюри наконец смогло послушать вживую. В предыдущие 4 года конкурс проходил в онлайн-режиме из-за пандемии и сезонных простуд.

Темами выступлений в этом году стали любовь к Родине и ценность семьи. Дети исполняли, в том числе, песни легендарных композиторов и авторов – Пахмутовой, Шаинского, Танича. Судьи оценивали сценическую культуру коллективов, их ансамблевое звучание, артистизм участников, точность и чистоту интонирования, а также технику исполнения, музыкальную и эмоциональную выразительность произведений. Члены жюри отметили, что детские хоры сейчас уже можно оценивать как взрослые коллективы, так вырос уровень подготовки детей.

Главным социальным партнером «Битвы хоров» все девять лет был ведущий застройщик и основатель восьмого района города – «РСГ-Академическое». «Замечательно, что нам, как застройщикам, разрешают поддерживать такие музыкальные общерайонные проекты: мы ведь не только построили в Академическом садики, мы ещё и выстроили с ними дружеские отношения, вместе вкладываясь в наше будущее – в развитие нашего подрастающего поколения, – отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев.

В планах «РСГ-Академическое» – помочь организаторам конкурса через год сменить его статус, превратив районное мероприятие в общегородское.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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