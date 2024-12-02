В Екатеринбурге будут судить самокатчика, сбившего ребенка

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело самокатчика, который в июне этого года сбил 8-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вечером 13 июня 2024 года 21-летний обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, ехал с попутчиком на одном самокате по улице Бебеля и сбил идущего навстречу ребенка. Мальчик получил травму левой ноги в виде перелома нижней трети диафиза левой большеберцовой и левой малоберцовой костей, отека мягких тканей в области левого голеностопного сустава. Травма повлекла причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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