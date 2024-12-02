На Урале пройдет «Щедрый вторник»

Свердловская область присоединится к ежегодной благотворительной акции #ЩедрыйВторник, которая пройдет по всей России в девятый раз. В рамках Щедрого вторника можно помочь семьям в трудной жизненной ситуации, накормить или приютить бездомных животных, собрать новогодние подарки для пожилых людей и многое другое.

Как сообщили в ДИПе, в Екатеринбурге запланировано более 20 благотворительных мероприятий. Так, 4 декабря в Музее истории Екатеринбурга пройдет кураторская экскурсия по выставке «Истинное зрение», где будут представлены около 50 работ молодых художников с ментальными расстройствами. Среди экспонатов – графика, абстракции, анималистика и архитектурные пейзажи. Поддержать авторов можно, приобретя шоппер с изображением одной из их картин.

3 декабря в клубе EverJazz состоится концерт «Добрый джаз». Средства от продажи билетов пойдут на помощь детям и взрослым с инвалидностью, находящимся под опекой организации «Благое дело», а также на поддержку системы ухода за пожилыми людьми, организованной фондом «Менора».

О благотворительных мероприятиях в Свердловской области можно узнать на карте событий #ЩедрогоВторника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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