В Екатеринбурге состоится турнир Александра Попова по плаванию

Турнир четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова «Кубок чемпионов» пройдет в Екатеринбурге с 13 по 15 декабря на площадке Дворца водных видов спорта, где встретятся 600 пловцов и прыгунов в воду.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, помимо соревновательной части, запланирована программа мастер-классов от легенд спорта по плаванию, прыжкам в воду, конькобежному спорту, прыжкам на батуте, греко-римской борьбе, боксу и художественной гимнастике.

«В этом году практически на одной площадке мы объединим будущих чемпионов семи видов спорта с легендарными спортсменами, прославленными чемпионами мира и Олимпийских игр. Проведем с ними открытые встречи и живые мастер-классы. Кроме того, наши олимпийцы будут поддерживать юных спортсменов на трибунах Дворца водных видов спорта», – рассказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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