За выходные в Екатеринбурге поймали 10 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Екатеринбурга с 29 ноября по 1 декабря провела профилактический рейд на улицах города. За три дня автоинспекторы поймали 20 водителей, допустивших грубые нарушения.

Как сообщили в ведомстве, к административной ответственности были привлечены 4 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще девять человек управляли автомобилем без водительского удостоверения, а еще один нарушитель сел за руль, будучи уже лишенным прав. Пять автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование (что трактуется как нетрезвость за рулем). В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот наркотических средств.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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