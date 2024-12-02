В Нижнем Тагиле осудили риелторов за мошенничество с маткапиталом

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве со средствами материнского капитала. На скамье подсудимых оказались 34-летняя директор компании ООО «Ваш надежный риелтор», 42-летняя риелтор, 56-летний бывший председатель кооператива по выдаче займов и 41-летняя жительница Нижнего Тагила.

Как было установлено в суде, преступная группа действовала с апреля 2019 года по август 2021 года. Ее члены подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, а также договоры займов на приобретение недвижимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальное подразделение ПФР, после чего на расчетные счета организаций перечислялись деньги в счет погашения основного долга и процентов. В результате действий сообщников федеральному бюджету были причинен ущерб на сумму свыше 3,1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

Злоумышленникам вменили преступления по частям 2 и 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой, в крупном размере», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере, совершенное организованной группой». Все четверо признаны виновными.

С учетом роли каждого в преступной группе суд назначил: директору риелторской компании как организатору мошеннической схемы – 4 года лишения свободы, риелтору – 3 года лишения свободы, бывшему председателю кооператива по выдаче займов – 1 год и 2 месяца лишения свободы, жительнице Нижнего Тагила – 2 года и 2 месяца лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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