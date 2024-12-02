В Полевском нашли на земле сотню артиллерийских снарядов (ФОТО)

В Полевском недалеко от здания городской Госавтоинспекции сотрудник полиции обнаружил 96 предметов, похожих на снаряды.

Находку исследовали специалисты Росгвардии. Они идентифицировали боеприпасы как 100-мм артиллерийские снаряды без взрывчатого вещества и взрывателя, покрытые следами сильной коррозии. Угрозы жизни и здоровью граждан они не представляли.

Найденные боеприпасы представители ведомства передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Полевской, Елена Владимирова

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