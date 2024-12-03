Подрядчики бывшего регоператора выбивают долги через суд

Многомиллионные долги бывшего регионального оператора Западного кластера Свердловской области «ТБО Экосервис» контрагентам предприятия приходится выбивать через суд. Стратегия бенефициаров компании, которая заключалась в том, чтобы перевести ответственность за мусорный коллапс лета 2024 года, на партнеров, не сыграла – суд поставил точку в тяжбе, признав, что повсеместные срывы вывоза отходов с контейнерных площадок связаны не с кознями неких сил, а с тем, что предприятие само не справилось с возложенной на него задачей.

Так, малозаметным остался процесс, в рамках которого суд признал: вины полигона, якобы намеренно не принимавшего отходы у «Экосервиса», в ситуации нет. Как утверждали представители бывшего регионального оператора в публичной плоскости – коллапс был связан с тем, что мусоровозы предприятия и подрядчиков не пускали на полигон. Суд установил, что эта информация не соответствует действительности.

«Факт размещения отходов, допуска транспорта подтверждается документами. Доказательств обратного истцом не представлено <…> В июле 2024 года отходы принимались на полигон для размещения по первому требованию истца», – указано в решении суда.

Речь идет о полигоне твердых бытовых отходов, который принадлежит ООО «Горкомхоз». Предприятие теперь пытается взыскать через суд причитающиеся им по договору деньги. Речь идет о 32 млн рублей. Представители истца объясняют, что «ТБО «Экосервис» затягивают процесс, например, просят отсрочки для ознакомления с первичными бухгалтерскими документами, сверка по которым завершилась еще в июле, требуют предоставить информацию, которую «Горкомхоз» и так ежегодно предоставляет в РЭК Свердловской области для установления тарифа на захоронение ТКО и так далее.

«ООО «ТБО «Экосервис» пытается максимально отсрочить оплату своих долгов денежными средствами, которые уже собраны с населения. Формально действия бывшего регионального оператора направлены на восстановление нарушенного права, но, с другой стороны, не преследуют цели мирного и быстрого урегулирования спора, а способствуют затягиванию конфликтной ситуации и позволяют длительное время уклоняться от исполнения договорных обязательств», – сообщают представители полигона.

Добавим, следующее заседание состоится уже в новом году, 9 января.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube