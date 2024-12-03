До Нового года меньше месяца: в каких загородных отелях еще доступна бронь на праздники

До Нового года остается меньше месяца – практически во всех загородных отелях распроданы номера с заездом 31 декабря. Варианты на январские каникулы еще есть, но они обойдутся недешево. Рассказываем, где еще можно успеть забронировать последние свободные места и сколько стоит проживание в январские каникулы.

В загородном комплексе «Яблоневый сад» в Верхотурье еще доступна бронь на Новый год. Одна ночь в «куполе» на двоих обойдется в 25 тысяч рублей. Цена будет держаться вплоть до 4 января. С 5 числа стоимость начнет снижаться до 8 тысяч в сутки.

Еще есть места с заездом 31 декабря в глэмпинг «Побег из города». Бронировать можно на срок от двух дней. Проживание в треугольном шалаше Kota обойдется от 15,8 тыс. руб. за двоих, а в домиках Tally и Mokki – от 16,8 тыс. Со 2 января ценник на проживание будет ниже в два раза.

В остальных популярных загородных отелях («Гринвальд», «Белая лошадь», «Салют», «Парк сказов», «Чусовая», ТАО «Берег») бронирование на Новый год уже не доступно. Но остались варианты проживания в январские праздники.

Так, заселиться в «Гринвальд» в Верхней Сысерти можно со 2 января: номера стоят от 15 тысяч в сутки за двоих. А с 4-го числа доступны места в «шале» – от 11,5 тыс.

В загородном комплексе «Салют», который тоже находится на берегу Верхне-Сысертского водохранилища, проживание – от 3 тысяч рублей. Заселиться можно будет со 2 января.

Недалеко от «Гринвальда» и «Салюта» расположен и ТАО «Берег». Со 2 по 8 января стоимость номера в сутки – от 10 тысяч.

В загородном конном клубе «Белая лошадь» все раскуплено с 21 по 31 декабря включительно. На 1 января есть свободная юрта за 20 тысяч рублей в сутки на двоих. Со 2-го числа цена на проживание в юрте снизится до 16,8 тыс. за ночь.

В «Парке сказов» доступно проживание со 2 по 7 января за 12 тысяч рублей в сутки.

А на более демократичной по ценам турбазе «Чусовая» есть варианты размещения в январские каникулы только в коттедже «Шишимский», который находится в 8 километрах от турбазы. Стоимость за ночь – от 4,5 тыс.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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