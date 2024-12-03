В Нижнем Тагиле стая собак напала на женщину с ребенком

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку случая нападения бродячих собак на женщину с ребенком.

Инцидент произошел 25 ноября вблизи педагогического колледжа на улице Сергея Коровина. Женщина и ребенок не пострадали – помогли случайные прохожие, которые отогнали животных.

Сейчас прокуратура устанавливает, заключен ли в городе муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных и как подрядчик выполняет его условия.

К проверке также подключился следственный комитет. Инцидент мог произойти из-за возможной халатности должностных лиц администрации Нижнего Тагила, в чью компетенцию входит контроль за бездомными животными в городе, сообщили в СК.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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