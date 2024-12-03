Фанатам Стаса Михайлова помогут вернуть деньги за билеты на несостоявшийся концерт

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест».
Как сообщает пресс-служба ведомства, концерта Стаса Михайлова должен был состояться 6 апреля 2024 г., но был дважды перенесен. В октябре 2024 г. концерт в очередной раз не состоялся.
Потребители, желающие вернуть деньги, обратились с требованиями в адрес агентств, где они покупали билеты, однако в добровольном порядке деньги не возвращены.
Специалисты Управления Роспотребнадзора также потребовали от организатора вернуть зрителям деньги за билеты, однако ООО «РокФест» проигнорировало предложение.
В связи с этим ведомство предлагает пострадавшим присоединиться к групповому иску.
Для этого в срок до 27 декабря 2024 г. необходимо заполнить и представить в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области необходимые документы, список которых можно посмотреть здесь.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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