Ужин с мэром Екатеринбурга выставили на аукцион

Екатеринбургские бизнесмены могут побороться друг с другом за право поужинать с главой города Алексеем Орловым. Такой лот предлагают выкупить на благотворительном аукционе «Екатерининская Ассамблея». Главный благотворительный вечер Среднего Урала в этом году состоится 6 декабря. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню святой Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, приобретатель лота в неформальной обстановке сможет обсудить с мэром интересующие вопросы развития бизнеса, экономики и культуры.

Кроме того, на аукционе в качестве лота выставят настольное панно «Герб России», выполненное по всем канонам государственной геральдики. Алый щит изготовлен из розового уральского самоцвета родонита. Использование стразов и уральского самоцветного камня подчеркивает принадлежность к Уралу – опорному краю державы. Использование дорогой золоченой литой бронзы придает значимость всему символу. Панно обладает художественной и коллекционной ценностью. Лот предоставил директор ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский.

Картину Германа Метелева «Моцарт и Сальери» передала на аукцион управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова. Герман Метелев (1938 – 2006) окончил Свердловское художественное училище и Ленинградский государственный художественный институт им. Ильи Репина, был одним из самых ярких уральских художников ХХ века.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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