Депутаты увеличили бюджет-2024 на 6,8 млрд рублей

Депутаты заксобрания Свердловской области внесли изменения в бюджет на 2024 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед ними выступил министр финансов Александр Старков. Он сообщил, что прогноз по доходам региональной казны увеличат на 6,8 млрд рублей, до 428,9 млрд рублей, расходам – до 479,2 миллиарда. Верхний предел государственного долга снижается на 14 миллиардов рублей.

На 3,7 млрд рублей вырастут расходы на единовременные выплаты участникам СВО; на 2,4 млрд – на модернизацию первичного звена здравоохранения; на 1,9 млрд – на строительство суда в Академическом районе Екатеринбурга; на 1,5 млрд – на обеспечение финансовой устойчивости больниц; на 1 млрд рублей – инвестиции в АО «Ледовая арена»; на 980 млн – на покупку жилья для детей-сирот.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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