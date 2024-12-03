На Урале снова растет заболеваемость ОРВИ

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 34,3 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это выше уровня прошлой недели на 5,4%, но пока ниже среднего многолетнего уровня – на 12,7%. 57,1% заболевших – дети, сообщили в Роспотребнадзоре.

В рамках лабораторного мониторинга обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, вирусы SARS-Cov2, парагриппа и единичные вирусы гриппа А и В и другие.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня – в Тугулыме, Кировграде, ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском и Сысерти.

В Екатеринбурге зарегистрировано 16,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 7,1% и ниже среднего многолетнего уровня на 14,3%.

Охват населения прививками от гриппа на сегодня составляет 61,2% населения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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