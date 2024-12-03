российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 декабря 2024, 13:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

МЧС объявило штормовое предупреждение

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 4 декабря штормовое предупреждение: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться от ветра у стен зданий, не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными конструкциями. В доме следует закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Как сообщили в Уралгидрометцентре, помимо сильных ветров в области сохранится оттепель: местами ожидаются мокрый снег и гололед на дорогах. В ближайшие три дня температура ночью составит -6…+1°, днем -4…+4 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,