В Кольцово проводили на пенсию собаку Вильямса

Сегодня в международном аэропорту Кольцово проводили на почетную пенсию сотрудника кинологической службы – лабрадора Вильямса. Пес отдал службе в аэропорту больше шести лет. Переход к более спокойной жизни Вильямс отметил мясным тортом, сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Он хорошо работал все эти годы. Научил тому, как нужно работать, несколько молодых кинологов. Собака, особенно в возрасте, сама все знает. Не ее учат, а она учит специалиста. Это четвероногий наставник», – рассказала начальник кинологического подразделения Ирина Калугина.

Служебных собак, когда подходит срок их службы – как правило, это происходит в восьмилетнем возрасте, забирают сами кинологи или сотрудники аэропорта. Так произошло и в этот раз. Коллеги пожелали Вильямсу, чтобы он жил долго, радовал нового хозяина, а новый хозяин его вкусно кормил, много с ним гулял, играл и давал купаться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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