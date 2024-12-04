Глава СКР взял на контроль проверку «резиновой квартиры», на которую пожаловались Алексею Вихареву

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку информации о нарушении миграционного законодательства в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

«В сети Интернет сообщается, что на протяжении длительного времени в доме по улице Восстания в городе Екатеринбурге Свердловской области собственник одной из квартир предоставляет жилое помещение для проживания большому количеству мигрантов. Иностранные граждане систематически нарушают общественный порядок, на замечания соседей реагируют агрессивно. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», – сообщили в СКР.

Уралмашевцы пожаловались на «нехорошую квартиру» депутату ЕГД Алексею Вихареву. «В квартире по ул. Восстания, 89, незаконно проживают от 10 до 20 мигрантов одновременно. Постоянная антисанитария, клопы, тараканы и т.д. Полиция бездействует. Направил депутатские запросы в миграционную службу и СЭС, будем разбираться!» – написал депутат в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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