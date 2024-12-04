Мост на Серовском тракте отремонтировали досрочно (ФОТО)

На 16-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов досрочно открыли полноценное движение транспорта после ремонта моста, проходящего над железной дорогой.

Как сообщили в ДИПе, подрядная организация провела ремонт с опережением графика. По плану на работы отводилось два года, но мостостроители смогли уложиться в год. Работы на объекте велись практически круглосуточно.

В ходе работ специалисты отремонтировали бетонные поверхности пролетных строений и опор, усилили сами опоры, заменили мостовое полотно путепровода. Также подрядчик заменил деформационные швы на новые, отличающиеся высокой прочностью. Установлены новые барьеры и перила. Движение на путепроводе открыто по всем шести полосам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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