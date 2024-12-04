Артем Жога назвал пара-бокс перспективным спортом для реабилитации участников СВО (ФОТО)

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога встретился в Екатеринбурге с пара-боксерами и обсудил с ними перспективы развития этого вида спорта.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, сегодня утром Артем Жога пришел на тренировку пара-боксеров. Он отметил, что пара-бокс – интересная спортивная дисциплина, которая имеет все шансы стать популярным видом спорта среди ветеранов специальной военной операции, а также для людей с ограниченными возможностями, стремящимися вести активный образ жизни.

«Бокс – это прежде всего воспитание характера, а также драйв, энергия и азарт. Пара-бокс, как и другие адаптивные дисциплины, – важная составляющая в реабилитации людей после тяжелых заболеваний, травм, в том числе ранений. Он имеет потенциал вырасти в полноценную реабилитационную дисциплину для ветеранов боевых действий. Рад, что такие направления развиваются в Екатеринбурге. Важно вовлекать в занятия как можно больше людей, особенно участников СВО», – подчеркнул полпред.

Как рассказал инициатор развития пара-бокса на Урале Илья Филиппов, это физкультурно-оздоровительная деятельность, которая способствует реабилитации и адаптации к спортивной нагрузке. Сейчас пара-боксом в Екатеринбурге занимаются порядка 10 человек с ограниченными возможностями, двое из них – бывшие военнослужащие.

«Я по себе знаю: систематические занятия пара-боксом повышают эффективность традиционной реабилитации, а также благотворно сказываются на общем физическом самочувствии и существенно улучшают психоэмоциональное состояние. Мы готовы принимать в свои ряды всех желающих, в том числе ждем ветеранов специальной военной операции с любыми травмами», – отметил Илья Филиппов.

Фото: полпредство УрФО

Екатеринбург, Елена Владимирова

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