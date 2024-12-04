СКР проверит информацию о продаже детей с Урала и из других регионов за границу

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных органов Свердловской области и ряда других регионов проверить информацию федерального телеканала о незаконном вывозе детей за границу.

Как сообщили в центральном аппарате СКР, речь идет о Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском, Приморском и Хабаровском краях.

«В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Отмечается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проверяются озвученные факты», – заявили в ведомстве.

3 декабря на канале «Россия-1» вышло шоу Андрея Малахова, а котором рассказывалась скандальная история пермячки Надежды Фратти, вышедшей замуж за итальянца. В начале 2000-х ее обвиняли в продаже детей за границу. Ее считают причастной к незаконной отправке на усыновление более 1000 детей из российских регионов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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