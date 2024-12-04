Стало известно, по каким маршрутам поедут новые троллейбусы

В администрации Екатеринбурга уже определились, на какие маршруты выйдут 50 новых троллейбусов, которые приедут в город до конца декабря.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новый электротранспорт с увеличенным автономным ходом планируют направить на линии:

– № 31 «Химмаш – ЖД вокзал»;

– № 36 «Химмаш – Академическая»;

– № 26 «Коммунистическая – Крауля».

– № 33 «Коммунистическая – Педуниверситет»;

«К нам прибыли уже 14 машин из 50. Это комфортные и качественные троллейбусы, которые отлично дополнят парк электротранспорта. Большое внимание уделено удобству пассажиров, в том числе маломобильных, и водителя. Это особенно важно теперь, когда удалось остановить отток кадров из Гортранса и нужно привлечь на работу как можно больше специалистов», – сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Полностью низкопольные «Синара-6254» вмещают до 90 человек и могут проехать более 20 километров без подключения к сети. В салонах есть USB-слоты для зарядки гаджетов, системы информирования, климат-контроля, автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, а также откидная аппарель для маломобильных пассажиров и аппараты продажи билетов. В кабине шофера установлены анатомическое сиденье, система кругового обзора, датчики дождя и света.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube