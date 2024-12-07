Сегодня можно погадать о женихе

7 декабря православная церковь чтит святую великомученицу Екатерину. Обладая редкой красотой и умом, святая рано обратилась к христианской вере, за что и претерпела мученическую смерть.

В народе на святую Екатерину обычно устраивали гонки на санях. Вечер 7 декабря считался также временем ворожбы. Девушки перед сном клали под подушку кусок хлеба и загадывали о том, каким будет суженый. Заклинанием для его привлечения служили слова: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать».

Екатеринбург, Елена Васильева

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