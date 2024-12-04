Нынешняя зимняя оттепель может спровоцировать депрессию у чувствительных к переменам погоды екатеринбуржцев. Как отмечают психологи, в декабре вообще наступает самый сложный в психологическом плане зимний период, ведь на любого человека всегда угнетающе действует сокращение светового дня. Отсутствие снега и морозов провоцирует угнетенное состояние и обострение хронических заболеваний.

По рекомендации психологов, для профилактики депрессии можно использовать искусственный свет, но не лампы дневного освещения, а желтые – теплый спектр приятнее глазу и навевает воспоминания о лете. Настроение поднимает и новогоднее освещение, в особенности – светящиеся гирлянды на ночных улицах, поэтому предновогодний период должен сыграть положительную роль, отмечают специалисты. Люди будут думать о предстоящих праздниках, настраивать себя на позитив.

Но депрессивное состояние может вернуться после праздников, когда праздничные украшения придется снять, и снова начнутся рабочие будни.

В этом случае специалисты советуют прибегнуть к помощи ароматерапии: окружить себя запахами, ассоциирующимися с летом, например, цитрусовыми или цветочными. Кроме того, приток положительных эмоций может вызвать посещение солярия. Также не нужно забывать о ярких красках. Для поднятия настроения можно носить разноцветную одежду, а в рабочем помещении или дома повесить яркие картины или фотографии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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