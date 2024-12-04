В Екатеринбурге готовятся к открытию елочные базары (АДРЕСА)

Елочные базары в Екатеринбурге начнут свою работу на универсальных районных ярмарках 14 декабря.
В пресс-службе городской администрации рассказали, по каким адресам можно будет купить живое дерево с 8:00 до 20:00 с 14 по 31 декабря:
– улица Бардина, 50;
– улица Билимбаевская, 15;
– улица Баумана, 56;
– улица Боровая, 19;
– улица Высоцкого, 12 «а»;
– Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина);
– Академика Сахарова – Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);
– улица Санаторная, 3.
Напомним, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы могут достигать 500 000 рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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