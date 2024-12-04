ЕВРАЗ потратит почти миллиард на развитие инженерного образования будущего

ЕВРАЗ в течение пяти лет вложит около 1 млрд рублей в создание и развитие уникальной системы инженерного образования на базе учебных заведений Урала и Сибири, где находятся производственные активы компании. Инвестиции пойдут на ремонт и создание новых кабинетов и лабораторий, оснащение их современным оборудованием, научные разработки, развитие профессорско-преподавательского состава вузов, стипендиальные программы и профориентационные мероприятия, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Партнерами компании выступают Нижнетагильский филиал Уральского федерального университета (УрФУ), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), общеобразовательные школы Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка и Прокопьевска. Совместно с ними разработаны и реализуются ключевые программы: «Инженерные классы», «Академия карьеры ЕВРАЗа» и «Инженерный бакалавриат». Цель создания системы – обеспечить компанию нужным количеством инженеров-практиков, умеющих решать сложные производственные задачи и работать с высокотехнологичным оборудованием.

Инженерный бакалавриат готовит специалистов по пяти направлениям: «Цифровая металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника», «Мехатроника и робототехника».

Инженерный бакалавриат ЕВРАЗа предлагает абсолютно новый подход к организации образовательного процесса. В основе лежит командная работа над проектами для решения конкретных производственных задач и улучшений. Студенты изучают не только фундаментальные, но и современные теоретические дисциплины с учетом технологических сдвигов, которые произошли в промышленности в последнее время. ЕВРАЗ имеет возможность быстро вносить изменения в учебную программу, что позволяет формировать у студентов компетенции опережающего развития и актуальное представление о производстве, на которое они придут работать через несколько лет.

Еще одна отличительная черта программы – возможность более позднего выбора специализации. В течение первых двух курсов студенты изучают общие дисциплины, знакомятся с отдельными направлениями подготовки и участками производства. В результате к началу третьего курса они могут более осознанно выбрать специализацию.

Программа предполагает максимальное погружение в производство и включает не только практику в цехах, но и получение рабочей профессии. В учебные планы внесены дисциплины для развития мягких навыков и управленческих компетенций. Такое сочетание формирует у студентов разносторонний образ будущей деятельности, помогает осознанно выбрать профессию и впоследствии более эффективно включиться в работу.

Отметим, что в 2024 году на инженерный бакалавриат поступили 147 абитуриентов на Урале и в Сибири. Для того чтобы обеспечить это количество, ЕВРАЗ занимается ранней профориентацией учащихся.

Так, при поддержке компании в этом году открылись инженерные классы в 12 школах. Выбравшие их ученики 10-х классов проходят специальную двухгодичную программу по физике, математике, черчению. К урокам привлекаются эксперты ЕВРАЗа и преподаватели вузов-партнеров, ребята посещают с экскурсиями ключевые металлургические и горнодобывающие предприятия компании: ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ ЗСМК. В ближайшем будущем программа будет распространена на учеников 7-9-х классов.

«Академия карьеры ЕВРАЗа» – это бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по математике и физике, открывающие будущим выпускникам путь к инженерным профессиям. Набор открыт для всех желающих вне зависимости от места проживания и учебы.

«Адаптация образовательных программ к требованиям современного производства позволяет молодежи получать востребованные профессии, а ЕВРАЗу – принимать на работу специалистов, подготовленных для решения актуальных задач компании, – отмечает вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова. – По сути, вместе с нашими опорными вузами, УрФУ и СибГИУ, мы подступились к задаче реформирования высшего образования в части инженерных и металлургических специальностей. Комплексное развитие этой темы в регионах присутствия даст мультипликативный эффект: поспособствует раннему выявлению талантов и осознанному выбору профессии, повысит привлекательность городов для жизни и поможет развивать промышленный потенциал страны в условиях дефицита кадров и низкого престижа технических специальностей».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube