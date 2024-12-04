В мэрии Екатеринбурга назвали траты на благоустройство парков в 2025 году

Более 3,1 миллиарда рублей потратят власти Екатеринбурга на городское благоустройство в 2025 году. Расходы по этому направлению выросли на 11%, сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева на бюджетных слушаниях в городской думе.

Согласно проекту бюджета-2025, на благоустройство и озеленение общественных территорий будет выделено 854 миллиона рублей, на уличное освещение – 785 миллионов рублей, на ремонт и содержание городских искусственных сооружений – 36 миллионов рублей, на благоустройство дворов – 14,6 миллионов рублей.

Расходы по программе «Формирование комфортной городской среды» превысят 1 миллиард рублей. Часть этих денег будет потрачено на благоустройство городских парков:

летний парк «Уралмаш» – 45 миллионов рублей;

сквер имени Бориса Рыжего на улице Титова – 30 миллионов рублей;

парк 50-летия ВЛКСМ – 77 миллионов рублей;

Преображенский парк – 14 миллионов рублей;

Модернизация уличного освещения в парках – 92 миллиона рублей.

В целом по разделу ЖКХ, куда входит и городское благоустройство, в бюджете заложено 4,8 миллиарда рублей. Это меньше на 5%, чем в 2024 году. По словам Анны Турунцевой, изменения связаны с сокращением объема межбюджетных трансфертов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube