На Урале резко похолодает, но будет так же бесснежно

Сегодня во второй половине дня в Свердловскую область придет похолодание.
Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», днем в регионе местами пройдет небольшой снег, затем ветер сменится на северо-западный, начнется вторжение арктической воздушной массы (до -14…-15 °C). В приземном слое воздуха похолодание будет постепенным и достаточно слабым, оно достигнет пика в ночь на воскресенье, когда центр антициклона расположится над Южным Уралом.
Все ближайшие дни ожидается переменная облачность, осадков не будет. Небольшой снег возможен только в середине следующей недели.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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