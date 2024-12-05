На Урале резко похолодает, но будет так же бесснежно

Сегодня во второй половине дня в Свердловскую область придет похолодание.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», днем в регионе местами пройдет небольшой снег, затем ветер сменится на северо-западный, начнется вторжение арктической воздушной массы (до -14…-15 °C). В приземном слое воздуха похолодание будет постепенным и достаточно слабым, оно достигнет пика в ночь на воскресенье, когда центр антициклона расположится над Южным Уралом.

Все ближайшие дни ожидается переменная облачность, осадков не будет. Небольшой снег возможен только в середине следующей недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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