Белки заселились в обновленный вольер (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке обновили вольер для белок. Сейчас там поселились пять особей, трое из которых новоселы, переехавшие в Екатеринбург из Ижевска.

Как сообщили в зоопарке, белки активно обживают пространство. Одни сидят спокойно, другие суетятся и делают запасы. «Это совершенно типичное поведение для белок – обеспечить себя едой на зиму. Конечно, в условиях зоопарка еда всегда в наличии. В рацион белок входят семечки, орехи, различные овощи, насекомые, фарш и яйца. Аппетит у грызунов отменный, и все, что предложено – съедено (а что не съедено – то припрятано в укромном местечке)», – рассказывают в зоопарке.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбург, Елена Владимирова

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