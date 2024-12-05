Евгений Куйвашев поручил мэрам сократить долги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов снизить просроченную кредиторскую задолженность. Поручение дано сегодня на заседании регионального правительства, сообщили в ДИПе.

«Ежегодно из областного бюджета значительные средства направляются на поддержку муниципальных образований и погашение накопившейся задолженности. Только в текущем году на эти цели выделено более одного миллиарда рублей. Мы видим динамику сокращения кредиторской задолженности. <…> Еще раз обращаю внимание на необходимость укрепления финансовой дисциплины, а также усиления взаимодействия между органами власти и муниципальными образованиями для оперативного решения проблем с долгами», – сказал Евгений Куйвашев.

По поручению губернатора главы муниципалитетов должны формировать реалистичные местные бюджеты по доходам и расходам, эффективно использовать бюджетные средства, определяя приоритетные направления финансирования, а также контролировать погашение долгов.

По данным областного минфина, на 1 октября долг муниципальных образований составил 2 млрд 763 млн 456,5 тыс. руб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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