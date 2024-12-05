российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 декабря 2024, 13:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Под Верхней Пышмой столкнулись два грузовика. Погиб подросток (ФОТО)

Сегодня в 11:00 на 1-м км подъезда к поселку Садовый Верхнепышминского района столкнулись два грузовых автомобиля. Погиб подросток.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель грузового фургона «Газель 274700», 31-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в бок стоящей на обочине грузовой автомашины «Хино 5764В».

Пассажир «газели», 17-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Остальные участники не пострадали.

Водитель «газели» пояснил, что ехал на работу, с собой взял в помощь соседа. Во время движения ему стало плохо, в связи с чем он допустил наезд на стоящий транспорт.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,