Под Верхней Пышмой столкнулись два грузовика. Погиб подросток (ФОТО)

Сегодня в 11:00 на 1-м км подъезда к поселку Садовый Верхнепышминского района столкнулись два грузовых автомобиля. Погиб подросток.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель грузового фургона «Газель 274700», 31-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в бок стоящей на обочине грузовой автомашины «Хино 5764В».

Пассажир «газели», 17-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Остальные участники не пострадали.

Водитель «газели» пояснил, что ехал на работу, с собой взял в помощь соседа. Во время движения ему стало плохо, в связи с чем он допустил наезд на стоящий транспорт.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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