Из-за катка на площади 1905 года закроют улицу Урицкого

Движение транспорта по улице Урицкого, от здания № 27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского, возле здания № 27 на проспекте Ленина будет закрыто с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по строительству и обслуживанию временного открытого ледового катка на площади 1905 года. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки.

Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Маршруты следования общественного транспорта не изменятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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